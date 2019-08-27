МИД РФ указал на схожие принципы в регулировании митингов в России, Германии и Франции

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. МИД России в ответ на публикации в СМИ о российских нормах, "ограничивающих свободу митингов и шествий", указало на схожесть принципов, на которых регулируется проведение массовых акций в России, Франции и Германии.

Как отмечается в размещенном во вторник в Facebook сообщении российского дипведомства, конституционное законодательство Франции и Германии построено на той же логике и принципах, что и российское. Конституциями устанавливается свобода выражения мнений и собраний, которая тем не менее может быть серьезно ограничена законом для защиты от злоупотреблений. Предусматривается целый ряд условий организации и проведения публичных мероприятий, а также ответственность за соответствующие нарушения.

"И в Париже, и в Берлине такой порядок вещей считается отвечающим принципам демократического общества", - подчеркнули в министерстве.

На Смоленской площади напомнили, что Конституция России гарантирует гражданам страны "право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование". При этом Основной закон устанавливает, что права и свободы человека и гражданина "могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Европейский опыт

В конституции Франции свобода собраний, хотя прямо и не предусмотрена, проистекает из свободы выражения, закрепленной в Декларации прав и свобод человека и гражданина, являющейся неотъемлемой частью Основного закона. Декларация указывает, что свободное выражение мыслей и мнений - одно из ценнейших прав человека, при этом гражданин ответственен за злоупотребление этой свободой. "Таким образом, французским законом фиксируются ограничения этого права", - продолжили в МИД РФ.

К примеру, в соответствии с Кодексом внутренней безопасности Франции, проведение собрания, парада или митинга на общественных дорогах должно сопровождаться предварительным уведомлением, кроме случаев, когда проведение собраний там соответствует местным обычаям. Кроме того, подобные мероприятия не должны продолжаться после 23:00, кроме случаев, когда в муниципалитетах публичные учреждения закрываются позже.

В ФРГ свобода собраний также вытекает из нормы Основного закона. На его основании "все имеют право собираться мирно и без оружия без предварительного извещения или разрешения". При этом в конституции указано, что "для собраний под открытым небом это право может быть ограничено на основании закона", отметили в российском министерстве. Круг субъектов, лишенных данного права, установлен на федеральном уровне, предусматривается целый ряд ограничений.

В частности, на основании закона организатор обязан уведомить компетентные органы о собрании по меньшей мере за 48 часов до объявления. Кроме того, проведение запрещенных мероприятий и собраний пресекается властями. "27 января 2018 года в Кельне была разогнана демонстрация курдов. Причиной стал тот факт, что ее участниками было нарушено требование о запрете демонстрации символики Курдской рабочей партии", - привели пример в МИД РФ.