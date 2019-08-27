Песков: все участники "нормандской четверки" поддерживают возобновление переговоров

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Главы России, Украины, Франции и Германии выступают за возобновление переговоров в "нормандском формате" на высшем уровне. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

"Очень активно идет разговор о возобновлении работы "нормандского формата" на высшем уровне. Эту идею поддерживают все: и Берлин, и Париж, и президент [Украины Владимир] Зеленский, и президент [России Владимир] Путин", - сказал он.

Песков добавил, что сначала будет проведена экспертная оценка результативности переговоров, а затем принято решение о проведении саммита.

"Нормандский формат" переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась 19-20 октября 2016 года в Берлине.