Песков: речь о визите Путина в США в прикладном плане не ведется

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Речь о визите президента РФ Владимира Путина в США в прикладном плане пока не идет. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью Первому каналу, любая поездка Путина должна тщательно готовиться, президент РФ не совершает визиты ради визитов.

Так он ответил на вопрос о возможности визита российского лидера в США по приглашению президента этой страны Дональда Трампа даже вне контекста запланированного на 2020 год саммита Группы семи в США. "Пока об этом речи не идет в прикладном плане. Все-таки любой поездке предшествует достаточно длительная подготовка, и визит ради визита, или контакт ради контакта, или саммит ради саммита это не то, чем обычно привык заниматься Путин", - сказал Песков

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Позже Песков заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".