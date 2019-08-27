Россия призвала к поездке СБ ООН в регион палестино-израильского конфликта

ООН, 27 августа. /ТАСС/. Миссия Совета Безопасности ООН должна посетить Палестину и Израиль для перезапуска диалога между сторонами конфликта. Об этом заявил и.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по палестино-израильской проблематике.

"Давно назрела актуальность направления миссии Совета Безопасности в регион, - подчеркнул он. - Она будет призвана повысить доверие и способствовать перезапуску переговоров между сторонами, не допустить провала усилий, которые предпринимало международное сообщество ради обеспечения условий для реализации единственно жизнеспособного урегулирования на международно-правовой базе".

Полянский напомнил, что основа для урегулирования конфликта "была разработана Советом Безопасности и ее ревизия также находится в руках СБ". "Никакие односторонние шаги не способны подменить ключевые принципы двух государств, Мадридские принципы, Арабскую мирную инициативу, а также статус оккупированных территорий, включая сирийские Голаны", - указал дипломат.