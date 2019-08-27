Путин порекомендовал врио главы Астраханской области чаще общаться с жителями региона

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в беседе с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным обратил внимание на важность общения с гражданами.

"С людьми надо чаще встречаться, рассказывать им о ваших планах, слушать их представления о том, как и чего нужно добиться в Астраханской области. Это очень важно", - сказал Путин во вторник на встрече с Бабушкиным.

Врио главы региона рассказал, что объездил все районы области и общался с людьми. "Сегодня понимаю те проблемы, которые волнуют наших жителей. Мы очень активно погрузились в эти проблемы и пути их решения ищем, находим и предлагаем", - добавил он.

Бабушкин отметил, что идет завершающая стадия перед выборами губернатора, в которых он намерен участвовать. "Мы сегодня по тем программам, которые с вами обсуждали по развитию социальной сферы, очень активно движемся вперед. Сегодня изыскиваем дополнительные средства и возможности для поддержания социальных наших проектов, для социальной поддержки регионального значения", - сказал он.

По его словам, активно рассматриваются перспективы модернизации производств в области. "Активно участвуем в разработке и утверждении маршрутной карты по развитию судостроения. Завод "Красные Баррикады". Наша приоритетная задача сегодня - его насытить производством, чтобы люди смогли снова там работать", - сказал Бабушкин.