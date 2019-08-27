Лавров и глава МИД Индии обсудят подготовку к саммиту во Владивостоке, Афганистан и Кашмир

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар проведут в среду переговоры в Москве. Как отмечается в комментарии МИД РФ, ключевой темой встречи станет подготовка к двадцатому саммиту лидеров двух государств, который пройдет во Владивостоке на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября.

Это первый визит Джайшанкара в РФ в качестве главы индийского внешнеполитического ведомства.

Во вторник глава МИД Индии выступил на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай", где подробно рассказал об индийской внешнеполитической концепции Индо-Тихоокеанского региона.

Разминка перед саммитом

Встреча Лаврова и Джайшанкара должна была состояться еще в июле в рамках заседания министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро, однако тогда индийский министр отменил свой визит в Бразилию, и Нью-Дели на БРИКС представил госминистр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Виджай Кумар Сингх.

Главной темой нынешних переговоров министров станет подготовка к саммиту президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, который примет участие в ВЭФ в качестве главного гостя. Как заявил ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов, на полях форума Москва и Нью-Дели намерены подписать стратегическое соглашение о придании новой динамики взаимоотношениям России и Индии, что позволит к 2025 году увеличить товарооборот с $11 млрд до $30 млрд.

Особое место в отношениях двух стран занимает военно-техническое сотрудничество. Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов сообщил, что Россия и Индия согласовали новую схему расчетов для выполнения контрактов в сфере ВТС, которая также будет задействована в ходе реализации контрактов на поставку Нью-Дели зенитных ракетных систем С-400.

Среди других важных направлений сотрудничества - торгово-инвестиционное, научно-техническая кооперация, использование нацвалют во взаиморасчетах, перспективные проекты в энергетике, особенно на арктическом шельфе и российском Дальнем Востоке, а также сотрудничество в космосе. Этой осенью четыре представителя Индии будут отобраны для прохождения подготовки в российском Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина.

Кашмир раздора

Как рассказала в преддверии переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, предполагается, что стороны обменяются мнениями по ситуации вокруг Кашмира. Отношения между Индией и Пакистаном вновь обострились после того, как в начале августа Нью-Дели отменил 370-ю статью конституции, наделяющую штат Джамму и Кашмир особым статусом. В то время как Индия подчеркивает, что этот вопрос является сугубо внутренним делом республики, Пакистан резко осудил это решение, правительство страны выслало индийского посла из Исламабада и отозвало своего посла из Нью-Дели.

Среди других тем, которые предстоит обсудить сторонам - подготовка председательства России в БРИКС, проблематика сохранения иранской ядерной сделки, а также ситуация в Афганистане.

Кроме того, министры обменяются мнениями по таким вопросам, так взаимодействие Москвы и Нью-Дели в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также на международных площадках, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества и формат Россия - Индия - Китай (РИК). "[Россия и Индия] придерживаются совпадающих или близких позиций по актуальным проблемам современности, включая борьбу с терроризмом, обеспечение стабильности в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, сирийское урегулирование", - указали в МИД РФ в преддверии переговоров.