Избирательные участки заработали на выборах губернатора Забайкалья

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Участковые избирательные комиссии в среду начали работать в Забайкальском крае, где 8 сентября состоятся выборы губернатора. Об этом ТАСС сообщила председатель краевого избиркома Светлана Судакова.

"С 28 августа граждане могут прийти на любой избирательный участок и оформить заявление для голосования на выборах губернатора на том участке в регионе, где им будет удобно. С 5 по 7 сентября такое заявление можно будет получить только на своем избирательном участке", - сказала Судакова.

Кроме того, участковые комиссии начали принимать письменные и устные заявления граждан, которые в день выборов хотели бы проголосовать вне помещений для голосования. Как правило, это пожилые люди, инвалиды и заболевшие избиратели. Представители участковых комиссий в день голосования посетят их по указанным адресам.

В краевом избиркоме добавили, что в участковых комиссиях принимают и заявления граждан для участия в проекте "Голосование на цифровых избирательных участках", который позволит жителям Забайкальского края 8 сентября принять участие в выборах губернатора, находясь при этом в Москве - для этого в столице оформлены 30 цифровых избирательных участков.

Всего в Забайкалье образовано 926 избирательных участков.

Выборы в Забайкалье

Выборы губернатора Забайкальского края пройдут в единый день голосования. На должность главы региона претендуют четыре кандидата: представитель Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Елена Краузе, самовыдвиженец, врио губернатора Александр Осипов, кандидат от партии "Патриоты России" Вячеслав Ушаков и Яна Шпак, выдвинутая Партией роста.

В Забайкалье 8 сентября также пройдут более 120 муниципальных выборов. Жителям региона предстоит избрать главу Газимуро-Заводского района, депутатов четырех районных советов, гордумы Читы и думы поселка Агинское, а также глав поселений и депутатов сельсоветов. Кроме того, жителям Нерчинского и Чернышевского районов нужно определить своего нового представителя в заксобрании края.