"У Анкары есть альтернатива Вашингтону". Турецкие СМИ — о поездке Эрдогана на МАКС-2019

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина на полях авиасалона МАКС-2019 стала одной из главных тем для мировых СМИ. ТАСС отобрал ключевые комментарии журналистов об это событии. Газета Hurriyet Daily News: "Президенты встретились на полях важной аэрокосмической выставки, на которой представлена новейшая продукция российской оборонной промышленности. И хотя главной причиной встречи Эрдогана и Путина были последние события в Сирии, особенно в Идлибе и на востоке Евфрата, место их переговоров было довольно примечательно и говорило само за себя. Это обозначило общую приверженность стран к поиску путей более широкого сотрудничества в оборонной сфере. Турецкий президент ранее предлагал России сотрудничество в усилиях по модернизации систем С-400 противоракетами С-500.

Все заявления Эрдогана можно считать прямыми посланиями Вашингтону, который ранее остановил турецкое участие в проекте создания самолета F-35 из-за поставок Турции С-400

Послание однозначно: Турция не лишена альтернатив в вопросе поиска новых поставщиков, если будет исключена из международных проектов под руководством США и получит отказ на поставки американского оружия. Это [поиск альтернатив] включает и покупку российского самолета пятого поколения Су-57 вместо F-35 от Lockheed Martin, поскольку Турции необходимо обновлять ее противовоздушную оборону в следующем десятилетии". Газета Sabah: "Конечно, есть те, кто хочет испортить дружеские отношения Турции и России. Не все они желают этого со злым умыслом. В особенности сторонникам дружбы двух стран трудно объяснить события в Идлибе. Но, как и любая другая проблема, эта тоже может быть

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решена путем диалога. Поэтому Эрдоган и Путин подробно обсудили эту тему. Часть тех, кто хочет испортить дружбу, очевидно, являются агентами американского влияния. Они заводят речь о том, что Турция вместо западного альянса уходит к России. Критикуя поставки С-400 в Турцию, они не задаются вопросом, почему американцы не продали ЗРС Patriot. И благо, что Эрдоган не рассматривает дружбу и сотрудничество с Россией с идеологической и радикальной точек зрения. Говоря о сотрудничестве с РФ, он сохраняет позицию по Крыму и развивает отношения с Украиной. О нынешнем состоянии дружбы Турции и России мы смогли узнать из заявлений Эрдогана и Путина на авиакосмической выставке. <...> Есть уверенность в том, что синергия наших стран в области авиационной и космической индустрии углубит отношения". Газета Daily Sabah: "Эта встреча в Москве состоялась на следующий день после того, как Эрдоган сказал, что готов очень скоро отправить в Северную Сирию сухопутные войска для защиты границы. Рост насилия в Идлибе разрушил сентябрьские договоренности России и Турции относительно буферной зоны. Несмотря на восемь месяцев тишины, обеспеченной сочинскими соглашениями, режим [Башара Асада], поддерживаемый Москвой, усилил атаки с 26 апреля под предлогом борьбы с террористами "Хейет Тахрир аш-Шам", окопавшимися в Идлибе. С того момента ситуация еще более ухудшилась, забирая больше жизней мирного населения. Что касается создания зоны безопасности на севере Сирии, то Путин сказал, что это позитивный шаг для Сирии "с точки зрения защиты территориальной целостности" страны. <...> Эрдоган, в свою очередь, снова заявил, что ждет от США шагов в этой сфере. Он отметил, что "ждет от американцев выполнения их обещаний как можно скорее". И хотя первая фаза создания зоны безопасности начала реализовываться вместе с США после долгих переговоров, Турция по-прежнему подходит к вопросу с осторожностью в свете прежних провалов в диалоге с ее союзником по НАТО".

Описание Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в центре) во время осмотра истребителя Су-57 © Михаил Метцель/ТАСС