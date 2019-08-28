Около 5 тыс. цифровых участков могут создать к выборам 2020 года в России

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Порядка 5 тыс. цифровых избирательных участков планируется создать в РФ к выборам 2020 года, если эксперимент по электронному голосованию на выборах 8 сентября признают успешным, сообщил зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев.

"На следующий год мы предполагаем, если эксперимент будет признан успешным, создание до 5 тыс. таких участков. И для этого уже потребуется серьезное производство", - сказал Булаев на выставке новых цифровых технологий в избирательном процессе, которая проходит в здании ЦИК в среду.

29 мая президент России Владимир Путин подписал блок законов об электронном голосовании, которым предусматривается создание в Москве экстерриториальных цифровых избирательных участков, где жители других субъектов РФ смогут проголосовать на региональных выборах и довыборах в Госдуму по одномандатным округам. Предусматривается, что заявление о голосовании на таком участке можно будет подать через единый портал госуслуг не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за три дня до голосования.

8 сентября в Москве откроют 30 участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, где в этот день пройдут выборы губернаторов, а также жители одномандатных округов, в которых пройдут довыборы в Госдуму. В перспективе голосовать на таких участках можно будет и на выборах в заксобрания, отмечали в ЦИК.