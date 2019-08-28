Лавров: Россия надеется на расширение ВТС с Индией по итогам форума во Владивостоке

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Москва рассчитывает на расширение кооперации с Нью-Дели в военно-технической сфере по итогам Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманиямом Джайшанкаром.

"Рассчитываю, что сегодня мы с вами поговорим о том, как максимально эффективно использовать предстоящий саммит [ВЭФ], включая продвижение политического диалога в духе нашего особо привилегированного стратегического партнерства, включая расширение торгово-экономической кооперации, в том числе в сфере высоких технологий, военно-техническое сотрудничество и, конечно же, координацию наших действий на международной арене, в ООН и других объединениях", - сказал он.

В свою очередь глава МИД Индии подчеркнул, что переговоры будут очень важными для подготовки ежегодного саммита между лидерами двух стран во Владивостоке. "Российско-индийские двусторонние отношения охватывают различные сферы и развиваются весьма успешно. Перед нами стоит задача поднять их на еще более высокий уровень", - сказал Джайшанкар.

Глава индийского внешнеполитического ведомства также выразил надежду на "откровенное, позитивное и конструктивное обсуждение насущных международных и региональных проблем". Он подчеркнул, что особенно рад вновь побывать в Москве вскоре после своего назначения на министерский пост, поскольку начинал свою дипломатическую карьеру именно в Москве.

V Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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