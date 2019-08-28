"Первый шаг на пути к справедливости". Реакция политиков на освобождение Вышинского

"Освобождение Вышинского из-под стражи - это первый шаг на пути к справедливости в отношении журналиста", - заявила Захарова ТАСС.

Суд в Киеве изменил меру пресечения главному редактору агентства "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому с ареста на освобождение под личное обязательство. Реакция российских политиков на это решение - в материале ТАСС.

"Будем надеяться, что это не эпизод"

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал отличной новость об освобождении главного редактора "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского и заявил, что после такого решения надеется на системные изменения в подходах украинской стороны.

"Отличная новость! Самые искренние поздравления Кириллу, его родным, коллегам и всем тем, кто боролся за его освобождение! Будем надеяться, что это не эпизод, а системные сдвиги в подходах украинской стороны", - сказал Косачев ТАСС.

При этом он добавил, что пока ему в это верится с трудом. "Но буду рад ошибиться", - добавил сенатор.

"Правда восторжествовала"

Представительство РФ в ОБСЕ приветствовало освобождение журналиста. "Приветствуем освобождение журналиста Кирилла Вышинского из тюремного заключения на Украине. Правда восторжествовала!" - говорится в заявлении миссии в Twitter.

Слуцкий надеется, что после освобождения Вышинского власти Украины будут работать конструктивно и в других направлениях.

"Вселяет надежду"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила, что решение суда Киева об освобождении Вышинского из-под стражи под личное поручительство вселяет надежду на дальнейшее объективное рассмотрение его дела.

"Приветствую решение Подольского суда Киева, который сегодня освободил из-под стражи Кирилла Вышинского под личное поручительство. Считаю это решение справедливым, лишенным политического подтекста", - подчеркнула она. По мнению омбудсмена, это решение "вселяет надежду на дальнейшее объективное разбирательство дела журналиста".

Москалькова поздравила Вышинского, его родных, близких и друзей, а также "всех, кто содействовал его освобождению".

Суд в Киеве 28 августа изменил меру пресечения Вышинскому с ареста на освобождение под личное поручительство. После этого Вышинский был освобожден из-под стражи в зале суда.