В Кремле не комментируют информацию о дате обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. В Кремле не комментируют информацию о возможной дате обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

"В Кремле никогда не говорили о том, что сегодня что-то планируется. Поэтому я не знаю, откуда взята эта информация", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о том, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. При этом в некоторых СМИ сообщалось, что такой обмен планировалось начать 28 августа.

Песков отказался отвечать на уточняющий вопрос, есть ли в целом конкретные планы о начале обмена удерживаемыми лицами. "Мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - ответил он.

Адвокат ряда осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин сообщил в среду, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной отодвигается на неопределенный срок. Он добавил, что пока не подготовлен указ о помиловании, "скорее всего, есть некие силы в офисе [президента Украины] Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг".

Ранее адвокат заявлял, что дата уже определена, но отказался ее называть. Он также сказал, что окончательные списки тех, кто попадет под обмен, "пока не утверждены, и, возможно, все еще поменяется".

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков на минувшей неделе заявлял о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки. В пятницу в Киев прилетала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, однако повестка ее визита так и осталась неизвестной.