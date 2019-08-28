Лавров: РФ будет содействовать инициативам по преодолению кризиса вокруг ядерной сделки

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия окажет содействие инициативам по преодолению кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но они должны быть приемлемы для всех участников этого договора. Об этом заявил в среду на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Относительно инициатив, которые сейчас французское руководство выдвинуло по преодолению кризиса вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, был подробный разговор президентов [Франции Эмманюэля] Макрона и [России Владимира] Путина в Брегансоне неделю назад на внеочередном российско-французском саммите. Президент Путин поддержал предложение президента Макрона, направленное на то, чтобы восстановить жизнеспособность Совместного всеобъемлющего плана действий и всех договоренностей, которые в нем закреплены", - сказал министр.

"Что касается конкретных шагов на этом направлении, я не буду на них подробно останавливаться, это все-таки еще процесс переговоров, процесс доверительных консультаций, то такие шаги, конечно же, будут успешными в том случае, если будут приемлемы для всех участников Совместного всеобъемлющего плана действий, включая Исламскую Республику Иран. Мы будем готовы содействовать достижению такого результата", - заключил глава МИД РФ.

В субботу агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Макрон на встрече с президентом США Дональдом Трампом изложил ему свое предложение по возвращению Ирана к выполнению обязательств по СВПД. В соответствии с планом французского лидера, Ирану должно быть разрешено продавать некоторые объемы нефти в обмен на ряд серьезных обязательств. В частности, Тегеран должен вновь соблюдать СВПД, найти пути по снижению напряженности в Персидском заливе и вернуться к конструктивным переговорам в сфере разработки ракет, региональных проблем и плана на период после 2025 года, когда истечет срок действия ядерной сделки. Bloomberg отмечал, что Макрон также обсудил данное предложение с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, с которым он встретился в Париже.