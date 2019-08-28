Посольство РФ в Индии сообщило, что встречи Путина и Моди продолжатся в следующем году

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Ответный визит президента РФ Владимира Путина в Индию уже готовится. Об этом сообщил в среду российским журналистам в Нью-Дели советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин, отвечая на вопрос, состоится ли визит Путина в Индию в следующем году.

"Мы еще не провели саммит в этом году, но, конечно, [визит] готовится, - сказал дипломат на пресс-конференции, посвященной Восточному экономическому форуму, в рамках которого встретятся Путин и премьер Индии Нарендра Моди. - Даты и другие параметры этого визита будут предметом уже последующих договоренностей, контактов между двумя сторонами".

"Россия как действующий председатель в ШОС и в 2020 году как председатель в БРИКС будет проводить саммиты этих двух объединений, членами которых является и Индия. Мы исходим из того, что Индия примет участие в этих двух саммитах, которые, как ожидается, состоятся в июле следующего года", - сказал Бабушкин.

В свою очередь посол РФ в Индии Николай Кудашев в обращении к журналистам на пресс-конференции отметил, что саммит во Владивостоке - это экстраординарное событие.

"Саммит будет уникальным по сравнению с предыдущими встречами на высшем уровне между нашими двумя лидерами. В этом году они встречались уже дважды - на полях саммита ШОС в Бишкеке и саммита G20 в Осаке, а саммит БРИКС в Бразилиа в ноябре станет еще одной возможностью. Их встреча во Владивостоке, который называют тихоокеанской столицей России, откроет новую страницу в привилегированном стратегическом партнерстве между нашими странами", - отметил посол.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.