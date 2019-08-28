В Посольстве России заявили, что Москва сделает все, чтобы поставить С-400 в Индию в срок

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Россия приложит все возможные усилия, чтобы поставить в срок зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 в Индию. Об этом заявил в среду российским журналистам в Нью-Дели советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин.

"Срок реализации этого контракта известен: к 2023 году эти комплексы должны быть поставлены в Индию. Россия готова прилагать все необходимые усилия для того, чтобы следовать временным параметрам данной договоренности. Исходим из того, что контракт будет реализован в полном объеме в соответствии с интересами двух стран и достигнутыми договоренностями. Мы намерены строго им следовать", - сказал Бабушкин на пресс-конференции в российском посольстве, посвященной предстоящему в сентябре Восточному экономическому форуму во Владивостоке, на полях которого состоится традиционный саммит президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Отвечая на вопрос, договорились ли Москва и Нью-Дели о взаиморасчетах в национальных валютах при заключении оборонных контрактов, дипломат отметил, что это довольно специфическая сфера. "Обе стороны заинтересованы в том, чтобы максимально обезопасить расчеты от негативного воздействия внешних факторов, таких как финансовые и политические ограничения, которые в одностороннем порядке вводятся другими странами", - подчеркнул он.

"Работа в этом направлении, безусловно, ведется", - добавил Бабушкин.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести ЗРС С-400 еще в 2015 году. Контракт на поставку стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита Путина в Индию в минувшем году. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у России оружие и военную технику. Однако Индия заявляет, что не намерена отказываться от российских ЗРС.

Пятый Восточный экономический форум пройдет на острове Русском во Владивостоке 4-6 сентября 2019 года.