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Главы МИД РФ и Венгрии обсудили график политических контактов на ближайший период

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, телефонные переговоры Сергея Лаврова и Петера Сийярто состоялись по инициативе венгерской стороны

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов на ближайший период. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график политических контактов на ближайший период. Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, а также по актуальным темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияВенгрия
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