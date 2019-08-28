Главы МИД РФ и Венгрии обсудили график политических контактов на ближайший период

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто провели в среду телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и график политических контактов на ближайший период. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график политических контактов на ближайший период. Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двустороннего сотрудничества, а также по актуальным темам международной повестки дня, представляющим взаимный интерес", - сообщили в МИД РФ.

Как отметили в дипведомстве, разговор состоялся по инициативе венгерской стороны.