Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам. <...> Мы по-прежнему убеждены, что санкции США - это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм", - сказала она, комментируя вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по делу Скрипалей.