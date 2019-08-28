Захарова: Россия готова стать гарантом соглашения США с талибами, если обращение поступит

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия готова выступить свидетелем подписания мирного соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) или гарантом его выполнения при поступлении соответствующего обращения. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона готова выступить свидетелем подписания или гарантом выполнения соглашения между США и движением талибов, если соответствующее обращение сторон к нам поступит", - сказала она.

"Вместе с тем мы полагаем, что международный механизм обеспечения договоренностей должен быть определен в ходе переговоров между самими сторонами - США и движением талибов - при соответствующих консультациях с потенциальными международными гарантами", - добавила дипломат.

Как ранее заявил в интервью ТАСС официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мухаммад Сохаил Шахин, талибы рассчитывают, что Россия и Китай станут гарантами мирного соглашения с США.