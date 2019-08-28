Международная антитеррористическая конференция пройдет в Москве 5-6 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Конференция "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" состоится в Москве 5-6 сентября. Об этом в среду на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"5-6 сентября в Центре международной торговли в Москве под председательством заместителя министра иностранных дел России Олега Сыромолотова состоится 2-я международная конференция по противодействию незаконных поставок оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", - сказала она.

Как проинформировала Захарова, на мероприятиях "будут обсуждаться актуальные вопросы консолидации усилий государств в целях предотвращения попадания оружия в руки террористов, проблематика экспортного контроля и нераспространение ОМУ (оружия массового уничтожения), а также правоохранительные аспекты международной контртеррористической деятельности".

"В конференции примут участие более 30 государств, представители международных организаций, а также эксперты российских министерств и ведомств", - добавила она.

Конференция "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом" впервые прошла 3-4 сентября 2018 года в Москве. Форум приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается в России 3 сентября.