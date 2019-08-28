Захарова: перевод детсадов Риги на латышский язык противоречит обязательствам Латвии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Перевод всех дошкольных образовательных учреждений Риги на латышский язык обучения противоречит международным обязательствам Латвии в сфере прав человека. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы относимся к этому крайне негативно. Политика, которая характеризуется подобными действиями и шагами, противоречит всем тем обязательствам по обеспечению прав человека, которые государства, в частности, члены европейской семьи, Европейского союза, взяли на себя", - сказала она.

Оппозиционное мэрии Риги национальное объединение "Все для Латвии" в июне передало на рассмотрение в муниципалитет предложение перевести со второй половины 2020 года все столичные детсады полностью на латышский язык обучения.

С 1 сентября вступят в силу принятые правительством "Положения о национальных руководящих принципах дошкольного образования и моделях программ дошкольного образования". Согласно этому документу, дошкольные учреждения, которые ведут образование на русском языке, должны оказывать содействие детям в освоении национальной культуры и латышского языка. Для детей от пяти лет основным средством общения в саду должен стать латышский язык за исключением целенаправленных мероприятий по изучению культуры России.