Эксперт: заявления Макрона о роли РФ продолжают обозначенную на встрече с Путиным линию

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о важной роли России на Европейском континенте - логическое продолжение его заявлений после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

"Макрон подтверждает все то, что он говорил с Путиным накануне встречи G7. Кризис кризисом в отношениях в контексте Украины, а сотрудничество сотрудничеством. Макрон не отрицает необходимость продолжать взаимодействие с Россией, несмотря на существующие разногласия. Он подтверждает свою позицию", - сказал политолог.

По мнению Белова, важно то, что такие заявления делаются незадолго до саммита стран нормандского формата. "Таким образом, Макрон подчеркивает роль России как европейской страны, чье влияние невозможно отрицать или игнорировать", - пояснил он.

На прошлой неделе Макрон на своей странице в Facebook по итогам встречи с российским президентом написал на русском языке, что Россия - это "очень глубоко европейская страна" и Франция верит "в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока".

Во вторник французский лидер в очередной раз указал на важность расширения диалога и укрепления отношений с Россией. Выступая на совещании в Елисейском дворце, президент республики заявил о "завершении эпохи западного доминирования" в силу геополитических изменений.