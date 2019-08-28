Посольство РФ в США рекомендовало сенатору Ли предоставить все документы для выдачи визы

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Посольство России в США обратило внимание американского сенатора-республиканца Майка Ли (от штата Юта) на необходимость предоставить ряд документов для получения визы. Соответствующий список размещен на сайте диппредставительства.

"Мы не комментируем процесс выдачи виз. Поскольку сенатор Майк Ли поднял этот вопрос, хотели бы пояснить: одной заполненной анкеты, как это сделал Майк Ли, недостаточно, - говорится в сообщении посольства, размещенном в среду в Twitter. - Он должен предоставить все необходимые документы".

Ранее американские законодатели заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. Как сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора, Ли планирует поездку в Россию для встречи с послом США в Москве Джоном Хантсманом, при этом все необходимые документы законодатель уже предоставил и ожидает одобрения своего запроса со стороны российских властей, однако въездную визу пока не получил. В свою очередь американские сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин) и Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут) выступили с утверждением, что им было отказано в получении въездных виз в Россию.