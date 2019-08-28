МИД РФ предложил Deutsche Welle обратить внимание на выборы в Саксонии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. МИД России предложил германской медиакомпании Deutsche Welle обратить внимание на то, что только половина кандидатов от партии "Альтернатива для Германии" была зарегистрирована на выборах в земельный парламент в Саксонии.

На странице МИД РФ в социальной сети Facebook в среду размещена информация о том, что лишь 30 кандидатов из 61 заявленного от "АдГ" были допущены до регистрации на выборы в местный законодательный орган Саксонии. Дипведомство обратило внимание, что именно в этой земле партия на выборах в бундестаг в 2017 году по голосам опередила консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическую партию Германии. В тексте сообщения отмечается, что "АдГ" посчитала это решение неправомерным и потребовала регистрацию всех кандидатов, направив жалобу в ОБСЕ.

"Эту информацию мы публикуем специально для наших друзей из Deutsche Welle на русском и ожидаем от них твита "Саксония, выходи!" Если они не знают, как это будет по-немецки, то мы подскажем: "Sachsen, los auf die Strasse!" - добавили в МИД.