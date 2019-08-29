Суд отказался снять мэра Новосибирска Локотя с выборов по иску одного из кандидатов

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска отказал кандидату на пост мэра Новосибирска от "Справедливой России" Виктору Козодою в требовании снять с выборов действующего мэра города Анатолия Локотя. Об этом в четверг сообщил судья Центрального районного суда Новосибирска, озвучивая присутствующим решение.

"Суд принял решение исковые требования Козодя Виктора оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Бывший вице-губернатор Виктор Козодой объясняет свои требования тем, что действующий мэр в ходе избирательной кампании якобы использует служебное положение и бюджетные средства - например, фото мэра и агитационный слоган размещены в издании "Красный проспект", которое по заказу мэрии за бюджетные средства публикует информацию о деятельности муниципалитета.

Как поясняет представитель истца, вся информация на газетной полосе в связи с размещением слогана и фото воспринимается как агитационный материал и может побудить читателя голосовать за действующего мэра. Соответственно, по мнению истца, агитация ведется за счет административного ресурса. Также, по мнению представителя истца, мэр использует бюджетные средства для оплаты работы творческого коллектива "Дружина", который выступает на встречах Локотя с жителями Новосибирска.

Как сообщил представитель ответчика, фото и слоган агитацией не являются. Они не формируют положительный образ кандидата и не могут побудить читателя за него голосовать. Также представитель отметил, что истец не предоставил ни одного доказательства того, что мэр в ходе кампании использовал бюджетные средства. Вся агиткампания ведется на средства избирательного счета.

Прокурор отметила, что считает иск необоснованным. Козодой сообщил ТАСС, что в связи с отказом в удовлетворении иска райсудом он намерен обратиться в вышестоящую инстанцию.

О выборах

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. В конце июля Новосибирская городская избирательная комиссия зарегистрировала в качестве кандидатов 17 человек. Среди них был один самовыдвиженец, остальные - представители политических партий. Сейчас количество кандидатов снизилось до 15 - регистрацию двоих человек аннулировали, одного из них - по собственному желанию.

В новость были внесены изменения (8:54 мск) - добавлена информация о требованиях истца и позиции ответчика после второго абзаца