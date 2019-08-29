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Лавров и глава МИД Туркмении обсудили подготовку к саммиту СНГ

Главы МИД также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Туркмении Рашид Мередов провели в четверг телефонные переговоры, в ходе которых обсудили подготовку к предстоящему в октябре заседанию Совета глав государств СНГ и вопросы двусторонних отношений. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обменялись оценками итогов Первого Каспийского экономического форума (прошел 11-12 августа в городе Туркменбаши), ходом подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ 11 октября в Ашхабаде, а также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений", - сообщили в дипведомстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТуркменияРоссия
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