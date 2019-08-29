Слуцкий связал решение Трампа по военной помощи Украине с заботой о бюджетных средствах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп, вероятно, хочет удостовериться, что выделяемые из бюджета страны средства налогоплательщиков на поставки военной помощи Украине используются по назначению, а не разворовываются. Такое мнение в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя публикации на эту тему.

"Комментировать газетные утечки - дело неблагодарное. Но если информация Politico достоверная, распоряжение Трампа может быть связано как с внутренними, так и с внешними факторами", - сказал он. Депутат напомнил, что "в американской печати уже появляются публикации с негативными оценками состояния украинских Вооруженных сил".

"Немаловажную роль, думаю, играет высокий коррупциогенный фактор на Украине. Американской администрации важно убедиться, что средства идут по назначению, а не попросту разворовываются", - указал глава комитета.

Кроме того, продолжил Слуцкий, Трамп "планомерно демонстрирует заботу о простых американских налогоплательщиках". "Одноэтажную Америку, которая проголосовала за него в 2016 году, больше волнует собственное благополучие, а не удовлетворение амбиций гегемона", - пояснил он.

Слуцкий при этом констатировал, что данное решение президента США станет еще одним поводом для разжигания внутриполитической борьбы. "Демократы, естественно, будут против, особенно в свете предстоящей [избирательной] кампании 2020 года", - добавил он. "Но я не стал бы пока говорить о глобальной смене курса США на украинском направлении. Для этого нужны более серьезные сигналы", - резюмировал председатель комитета.

Как сообщила газета Politico, Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн. По данным издания, президент хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время пересмотра средства будут заморожены.