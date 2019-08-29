Песков не стал комментировать информацию об этапировании Сенцова в Москву

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать информацию об этапировании осужденного в РФ за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова в Москву, а также перспективы ожидаемого обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.

"Мне нечего добавить по этой теме. Когда мы будем готовы, мы сообщим. Пока такой готовности у нас нет. Могу еще раз повторить, что мы приветствуем решение об освобождении [Кирилла] Вышинского. Имеют место определенные контакты, но больше мне добавить нечего", - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать информацию СМИ о начале процесса обмена удерживаемыми лицами и вопрос о том, можно ли считать, что запуску обмена способствовало решение суда в Киеве об освобождении из-под ареста главного редактора агентства "РИА Новости Украина".

Песков также не стал отвечать на вопрос о том, с чем связано этапирование Сенцова из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву, о котором сообщили СМИ 29 августа.

"Я ничего не могу вам сказать", - ответил представитель Кремля.