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Путин 29 августа проведет встречу с врио губернатора Забайкальского края

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент уже провел международный телефонный разговор

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в четверг, 29 августа, проведет встречу с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин продолжает работать в Москве. У него идут внутренние рабочие встречи. Будет публичной его встреча с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, по его словам, президент уже провел международный телефонный разговор. "Состоялся международный телефонный разговор. Готовится сообщение о нем", - добавил Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗабайкальский крайОсипов, Александр Михайлович
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