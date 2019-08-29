Кремль приветствует освобождение Вышинского, но ждет от Киева выполнения "Минска-2"

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва позитивно смотрит на освобождение главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, но по-прежнему ждет от властей Украины конкретных шагов по выполнению минских договоренностей.
"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине. Но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам. Этого нужно дождаться, - призвал Песков. - Есть конкретные дела. Например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других [дел]".
Конкретизируя желаемые шаги со стороны официального Киева, представитель Кремля заметил, что речь идет о "нормализации двусторонних отношений и всего, что нужно сделать для этой нормализации". "Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге, необходимый для выполнения минских договоренностей", - сказал он. При этом Песков оставил без комментариев просьбу назвать более конкретные вещи.
В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.
По решению суда, Вышинский был освобожден из-под стражи в среду, однако он должен являться по требованию в суд, воздерживаться от общения со свидетелями по уголовному делу, уведомлять суд об изменении места своего проживания и работы. Вышинский согласился выполнять данные обязательства, подписав соответствующий документ. Однако паспорт журналиста все еще остается в прокуратуре. Защита намерена обращаться с ходатайством о возврате ему документа.