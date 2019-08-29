Кремль приветствует освобождение Вышинского, но ждет от Киева выполнения "Минска-2"

"Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине. Но хочу вам напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам. Этого нужно дождаться, - призвал Песков. - Есть конкретные дела. Например, решение об освобождении Вышинского. Это мы приветствуем. Давайте ждать других [дел]".

Конкретизируя желаемые шаги со стороны официального Киева, представитель Кремля заметил, что речь идет о "нормализации двусторонних отношений и всего, что нужно сделать для этой нормализации". "Прежде всего, конечно, известный набор действий, зафиксированный на бумаге, необходимый для выполнения минских договоренностей", - сказал он. При этом Песков оставил без комментариев просьбу назвать более конкретные вещи.