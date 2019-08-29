Конкурсная комиссия получила 15 заявок от претендентов на пост мэра Сочи

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия получила заявки от 15 кандидатов на пост мэра Сочи, прием документов завершается в четверг, сообщили ТАСС в комиссии.

"Пока 15 кандидатов", - сказали в комиссии. Имена кандидатов не разглашаются.

Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Сочи начался 30 июля и продлится до конца дня 29 августа. В этот раз выборы главы пройдут по новой системе, мэра изберут депутаты городского собрания путем тайного голосования, оно состоится 10 сентября.

Ранее в четверг мэр Сочи 58-летний Анатолий Пахомов, возглавляющий город-курорт с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города на новый срок. По его словам, "можно дать возможность порулить и другим.

Конкурс на пост мэра Сочи пройдет в два этапа: прием документов и проверка достоверности этих данных, далее - собеседование, где каждому участнику будет предоставлена одинаковая по времени возможность высказать свое видение, планы, прогнозы по руководству Сочи. Финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования.

Пахомов стал главой города Сочи в апреле 2009 года, на пост градоначальника он избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября этого года.