Путин освободил от должности главу Управления информационного обеспечения президента

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил от должности начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова. Соответствующий указ главы государства от 29 августа опубликован на официальном портале правовой информации.

"Освободить Осипова Сергея Николаевича от должности начальника Управления информационного и документационного обеспечения президента Российской Федерации", - говорится в документе.

Согласно данным на сайте Кремля, указанное управление занимается организацией информационного и документационного обеспечения главы государства и его администрации, обеспечивает функционирование единой системы делопроизводства, организует, координирует и контролирует деятельность по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в администрации президента.

Управление также организует специальную документальную связь с органами исполнительной власти регионов, занимается комплектованием, обеспечением сохранности, учета и использования архивного фонда документов президента, его администрации, совещательных и консультативных органов при президенте.