Политологи не ожидают вторых туров на губернаторских выборах 8 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Губернаторские выборы, которые пройдут в единый день голосования 8 сентября, как ожидается, завершатся победами в первом туре. Такое мнение высказали в четверг участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские выборы 2019: Ход кампаний и прогноз результатов", который состоялся в Москве.

"Мы в ЭИСИ получаем данные ФОМ и ВЦИОМ, последние данные - августовские, и то, что мы видим по этим данным, позволяет нам прогнозировать, что вторых туров ожидать не стоит", - сказала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

По ее словам, такому исходу выборов способствуют отсутствие раскола в региональных элитах, их способность к достижению договоренностей, а также "ровное и спокойное электоральное настроение".

Вместе с тем она напомнила о большом количестве кандидатов, которые изъявили желание участвовать в выборах. "В этом году гораздо больше выдвижений кандидатов, прежде всего, благодаря малым партиям, которым нужно, это моя гипотеза, подтвердить квалификацию и поэтому для них важно участвовать в выборах", - отметила Соколова.

Слабые конкуренты

Тезис о возможности проведения губернаторских выборов в один тур развил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. По его словам, оппозиционные кандидаты не очень активно участвуют в выборах. "Когда сейчас нет (не прогнозируется - прим. ТАСС) вторых туров - это о чем говорит? О том, что конкуренты слабы", - отметил Гусев.

Он добавил, что некоторые кандидаты, заранее понимая, что не имеют шансов выиграть выборы, "работают не на победу в губернаторской кампании, а на какие-то другие цели и задачи". "Раскручивают свои партии или готовятся к выборам в Госдуму, которые будут через два года, или к выборам в региональные заксобрания", - пояснил политолог.

"Если кандидат, например, врио, проводит десятки и сотни встреч, а кандидат от ЛДПР и коммунистов - значительно меньше встреч. Если количество выпускаемой агитационной продукции - листовок, газет, роликов - в разы меньше, какой может быть второй тур? Его не может быть по определению, социология это подтверждает. Кандидаты-оппозиционеры не сделали ничего такого, чтобы на этих выборах победить", - добавил Гусев.

Умение договариваться

Особенностью нынешней кампании является изменение отношения к достижению договоренностей между различными партиями, считает профессор Высшей школы экономики Александр Шпунт.

"На этих выборах договоренностей гораздо больше, чем в прошлом году, изменился характер отношений к договоренностям. Еще год назад любая договоренность - это коллаборационизм и предательство своей партии", - подчеркнул Шпунт, отметив, что в этом году подобные вещи больше "не рассматриваются как предательство".

По его мнению, региональным политикам необходимо показывать избирателям свою способность решать конкретные проблемы, а сделать это можно, "только получив управленческую должность". "Поэтому человек начинает свою политическую карьеру с того, что идет на договоренности, чтобы показать населению и элитам свою состоятельность", - подчеркнул Шпунт.

О выборах

Всего в единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ пройдет более пяти тысяч выборов разных уровней, в том числе выборы в 13 заксобраний. В 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов, в 22 административных центрах - гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований. Кроме того, состоятся довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам (в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях).

В новость внесена правка в 15:59 мск - уточняется имя спикера в пятом абзаце.