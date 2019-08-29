Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга России по взносам в Совет Европы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Текст распоряжения опубликован на официальным портале правовой информации.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России, о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017 - 2018 годы в размере €54,6 млн", - говорится в сообщении.

В частности, предлагается по линии МИД заплатить в регулярный бюджет Совета Европы €44,8 млн, в пенсионный резервный фонд Совета Европы - €5 млн, в чрезвычайный бюджет Совета Европы - €1,1 млн, в бюджет Европейскою молодежного фонда - €759 тыс., в бюджет Группы по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом - €393 тыс., в бюджет Европейской комиссии за демократию через право - €728 тыс., в бюджет Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в размере €246 тыс.

Кроме того, по линии МЧС в бюджет Частичного открытого соглашения Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф будут перечислены средства в размере €311 тыс. Из бюджета Минкультуры России в бюджет Расширенного частичного соглашения о культурных маршрутах Совета Европы будет выплачено €39 тыс. и в Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж") - €965 тыс. По линии Минспорта в бюджет Расширенного частичного соглашения по спорту Совета Европы направят сумму в размере €162 тыс.

Тем же документом Медведев дал распоряжение МИД России проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину - обеспечить финансирование указанных расходов.