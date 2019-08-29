В Ивановской области начала работу молодежная палата при региональном парламенте

ИВАНОВО, 29 августа. /ТАСС/. Члены молодежной палаты при областной думе региона провели первое заседание, сообщает в четверг пресс-служба парламента.

"Рассчитываем, что вы станете нашими помощниками при разработке законопроектов в сфере молодежной политики и не только", - цитирует пресс-служба слова председателя регионального парламента Марину Дмитриеву.

Молодежный парламент состоит из 26 человек в возрасте от 18 до 35 лет. По данным пресс-службы, на место в парламенте претендовали 47 человек, часть кандидатов была предложена органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ивановской области, часть - общественными организациями, несколько человек подали заявления в порядке самовыдвижения.

"В ходе первого заседания молодые парламентарии определились со своим председателем, на следующем заседании палате предстоит сформировать комитеты, определиться с регламентом и планом своей работы", - уточнили в пресс-службе.