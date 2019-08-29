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Рябков обсудил с американским политологом проблемы контроля над вооружениями

Также в беседе с директором Евроатлантической инициативы в области безопасности Робертом Легвольдом были затронуты актуальные вопросы отношений России и США

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков обсудил в четверг с заслуженным профессором кафедры политологии Колумбийского университета, директором Евроатлантической инициативы в области безопасности Робертом Легвольдом проблемы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности в мире. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были затронуты актуальные вопросы отношений России и США, проблемы контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности в мире, отдельные региональные темы", - сообщили в дипведомстве.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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