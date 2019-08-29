"Единая Россия" считает наиболее непростой ситуацию накануне выборов в Хабаровском крае

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Наиболее непростой ситуация накануне выборов в этом году является в Хабаровском крае. Так считает секретарь генсовета "Единой России", член Совета Федерации Андрей Турчак.

"Непростая ситуация, но мы все равно работаем. Вы же знаете по Хабаровскому краю историю вопроса", - заметил в четверг ТАСС Турчак во время рабочей поездки в Севастополь.

В мае он отмечал, что в этом году особого внимания потребует выборная кампания в Хабаровском крае, Иркутской области, Санкт-Петербурге и Севастополе.

"Вычеркнуть можно из списка непростых регионов практически все, я бы оставил Хабаровск", - сказал Турчак.

Дополнительные выборы в Госдуму в Хабаровском крае пройдут в сентябре 2019 года по Комсомольскому одномандатному округу № 70, по которому был избран депутатом кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он сложил свои полномочия после победы в 2018 году на выборах главы Хабаровского края.

В Хабаровском крае на выборы депутата Госдумы зарегистрированы 10 человек: кандидат от "Справедливой России" доктор исторических наук Татьяна Ярославцева, кандидат от КПРФ политолог Николай Платошкин, кандидат от ЛДПР помощник депутата Госдумы Валерия Селезнева по работе в Еврейской АО Иван Пиляев, кандидат от "Коммунистов России" офис-менеджер торговой компании "Цептер Интернациональ" Владимир Титоренко, заместитель генерального директора по внешним связям ООО "Прима Медиа" (учредитель информационного агентства "Прима Медиа") Андрей Швецов от Партии роста, кандидат от партии "Зеленые" заместитель председателя регионального отделения партии в Хабаровском крае Андрей Петров.

От "Единой России" кандидатом зарегистрирована певица и композитор Виктория Цыганова, от партии "Родина" - заместитель гендиректора ООО "Каргогрупп" Владимир Воробьев, от Партии пенсионеров - директор Хабаровского краевого театра драмы Николай Евсеенко и Олег Котов от партии "Патриоты России".

В сентябре в Хабаровском крае, помимо довыборов в Госдуму, пройдут также выборы депутатов Законодательной думы Хабаровского края, депутатов городских дум Хабаровска и Комсомольска, собраний депутатов ряда сел, глав нескольких поселений, а также главы Комсомольска-на-Амуре.