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На пост мэра Сочи будут претендовать 18 кандидатов

Прием документов завершен

СОЧИ, 29 августа. /ТАСС/. Конкурсная комиссия получила заявки от 18 кандидатов на пост мэра Сочи, прием документов от претендентов завершился, сообщили ТАСС в комиссии.

Прием документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность мэра Сочи начался 30 июля и завершился 29 августа. В этот раз выборы главы города пройдут по новой системе, мэра изберут депутаты городского собрания путем тайного голосования, оно состоится 10 сентября.

"Набор заявок закрыт, всего 18 кандидатов", - сказали в комиссии. В ней уточнили, что заявки подали 19 человек, но один кандидат забрал документы. "Слишком много документов не хватало, поэтому он сразу забрал, мы его вычеркиваем. Из кандидатов - четыре женщины. Все кандидаты - представители Ингушетии, Екатеринбурга, Сочи, Москвы", - отметили в комиссии. Имена кандидатов не разглашаются.

Ранее в четверг мэр Сочи 58-летний Анатолий Пахомов, возглавляющий город-курорт с 2009 года, заявил, что не будет участвовать в конкурсе на должность главы города на новый срок. По его словам, "можно дать возможность порулить и другим" .

Подать документы на участие в выборах мог любой желающий старше 21 года, имеющий высшее образование и не менее пяти лет руководивший предприятием, либо три года - высшей группой должностей муниципальной или государственной службы. Сам конкурс пройдет в два этапа: прием документов и проверка достоверности этих данных, далее - собеседование, где каждому участнику будет предоставлена одинаковая по времени возможность высказать свое видение, планы, прогнозы по руководству Сочи. Финалисты, набравшие наибольшее количество баллов, решением комиссии будут внесены в бюллетень для тайного голосования.

Пахомов стал главой города Сочи в апреле 2009 года, на пост градоначальника он избирался уже дважды. При нем город принял Олимпийские игры в 2014 году, в 2018 году в Сочи прошли игры чемпионата мира по футболу. Срок полномочий Пахомова истекает 8 сентября этого года.

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