Памфилова полагает, что касающиеся выборов в Мосгордуму правила нужно обновить

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нуждаются в обновлении. Об этом она сообщила в интервью американскому агентству Associated Press, которое было опубликовано в четверг.

Говоря о ряде ранее состоявшихся акций в поддержку кандидатов, которым было отказано в регистрации, Памфилова отметила, что хотела бы, чтобы выборы были как можно более конкурентными и "все были зарегистрированы". Вместе с тем она подчеркнула, что "есть закон" и нужно следовать его букве.

Как говорится в публикации, Памфилова отметила, что состоявшаяся предвыборная кампания продемонстрировала несовершенство избирательного законодательства. "Хорошее в произошедшем то, что оно продемонстрировало, что система устарела и общество не будет нам это прощать", - приводит агентство ее слова на английском. Как говорится в материале, Памфилова сообщила, что ее комиссия выступит с предложениями с целью упрощения для кандидатов процесса сбора подписей, а также уменьшения необходимого числа подписей.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.

Ряд кандидатов, позиционирующих себя как независимые, не были зарегистрированы из-за большого количества недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в их поддержку. В ответ они потребовали зарегистрировать их без проверки подписей, поскольку, по их мнению, эта система себя дискредитировала. В их поддержку в Москве прошло несколько акций, в том числе не согласованных властями.