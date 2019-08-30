Песков: Путин и Лукашенко не обсуждали в телефонном разговоре итоги визита Болтона в Минск

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - не обсуждали в пятницу во время телефонного разговора итоги визита в Минск помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, не обсуждали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Как сообщили ранее в пресс-службе Кремля, Путин и Лукашенко провели в пятницу телефонный разговор, во время которого российский лидер поздравил своего коллегу с 65-летним юбилеем. В пресс-службе белорусского лидера в свою очередь сообщили, что главы государств обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений, в том числе работу над реализацией договоренностей, достигнутых в ходе предыдущих личных встреч, а также обменялись мнениями по международным вопросам.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провел в четверг переговоры с Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. Визит Болтона стал первым визитом такого уровня высокопоставленного представителя властей США из всех, кто посещал Белоруссию за последние 20 лет.