Эксперт: Гончарук и Пристайко кардинально не изменят политику Киева в отношении Москвы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Утверждение Алексея Гончарука премьер-министром Украины и Вадима Пристайко новым министром иностранных дел страны не вызовет значительных изменений позиции Киева в отношениях с Москвой. Такое мнение в пятницу в разговоре с ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Как отметил эксперт, факты из биографии Пристайко позволяют сделать вывод, что позиция Украины по вопросу диалога с РФ существенно не изменится. "Назначение Пристайко в общем-то является безусловно знаковым для оценки перспектив внешнеполитической позиции нового руководства Украины. Потому что Пристайко был полномочным министром, замом посла Украины в Соединенных Штатах, потом работал послом в Канаде, и это характеризует его позицию, его взгляды на жизнь. Поэтому каких-либо кардинальных изменений украинской позиции, по крайнем мере в отношениях с Россией и в вопросах взаимодействия с Европейским Союзом, с НАТО, Соединенными Штатами, явно не будет, - сказал Жарихин. По его мнению то, что внешняя политика Киева не претерпит кардинальных изменений, подтверждают и первые заявления нового главы МИД.

По словам Жарихина, экономическая политика Украины при новом премьер-министре также пойдет прежним курсом: "Гончарук - вроде новая фигура, но если ее поскрести, это советник, вице-премьер в правительстве Владимира Гройсмана по экономическому блоку, а значит экономическая политика какие-либо кардинальные изменения по сравнению с экономической политикой правительства Гройсмана вряд ли понесет".

"И в отношении России тоже [не будет сильных изменений]. Гончарук - один из тех, кто формировал эту политику по отношению к России, том числе связанную с санкциями, прекращением и обрывом кооперационных связей", - заключил эксперт.

В четверг Верховная рада IX созыва начала работу в пленарном режиме. В ходе заседания был назначен новый премьер-министр, а новый состав кабмина парламент утвердил пакетом.