Лавров обсудил с генсеком Совета Европы перспективы работы делегации России в организации

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу обсудил по телефону с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьёрном Ягландом перспективы работы российской делегации в этой организации после выплаты Москвой в полном объеме взносов за 2017-2018 годы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объеме взносов за 2017-2018 годы в бюджет этой организации, пути укрепления роли СЕ в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока", - информировали в дипведомстве.

В четверг премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Глава правительства распорядился принять предложение МИД России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам РФ в бюджеты органов СЕ за 2017-2018 годы в размере €54,6 млн.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.