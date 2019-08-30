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Кризис в Сирии

МО РФ: войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации "Идлиб"

Договоренность вступит в силу с 06:00 мск 21 августа

АВИАБАЗА ХМЕЙМИМ /Сирия/, 30 августа. /ТАСС/. Войска Сирии в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации "Идлиб" с 06:00 мск 31 августа. Об этом говорится в сообщении российского Центра по примирению применения враждующих сторон (входит в Минобороны РФ), распространенном в пятницу.

"В целях стабилизации обстановки российским Центром по примирению враждующих сторон достигнута договоренность о прекращении в одностороннем порядке сирийскими правительственными войсками с 06:00 часов 31 августа 2019 г. ведения огня в зоне деэскалации "Идлиб", - говорится в сообщении.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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