Путин поздравил Мирзиёева с Днем независимости Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил своего узбекского коллегу Шавката Мирзиёева с Днем независимости республики и отметил, что Узбекистан добился значительных успехов в политической и экономической сфере, а также упрочил свой авторитет на международной арене. Текст поздравительной телеграммы опубликовала пресс-служба узбекского президента.

"Примите самые искренние поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Узбекистан. Ваша страна добилась весьма значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Узбекистан по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене, играет конструктивную роль в региональных и международных делах", - говорится в тексте телеграммы.

Российский лидер также отметил, что отношения между Москвой и Ташкентом основываются на взаимном уважении и динамично развиваются во всех областях. Он выразил готовность и далее укреплять стратегическое партнерство на благо народов двух стран и в интересах обеспечения стабильности и безопасности в центральноазиатском регионе. Путин пожелал Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, а гражданам Узбекистана - благополучия и процветания.

День независимости - государственный праздник Узбекистана, отмечается 1 сентября. 31 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховный Совет Узбекской ССР провозгласил независимость республики, в тот же день был принят закон об основах государственной независимости, а Узбекская ССР была переименована в Республику Узбекистан.