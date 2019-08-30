Путин посетит Монголию с официальным визитом 3 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президенты России и Монголии - Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга - по итогам переговоров в Улан-Баторе 3 сентября подпишут пакет из 11 документов, среди которых новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам.

"По итогам переговоров состоится подписание лидерами нового межгосударственного Договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве", - сказал Ушаков.

По его словам, также к подписанию подготовлен "весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных документов и коммерческих контрактов". "Он (пакет документов) будет подписан в ходе визита", - сказал Ушаков, подчеркнув, что эти документы будут стимулировать дальнейшее взаимодействие двух государств в торгово-экономической, инвестиционной сфере, а также в области приграничного и таможенного сотрудничества. "В настоящий момент 11 документов готовы в той или иной степени для подписания, но текст по ряду [документов] еще согласовывается", - уточнил помощник российского лидера.