Путин 2 сентября в Иркутской области ознакомится с ходом восстановительных работ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин начнет рабочую неделю 2 сентября с посещения Иркутской области. Ожидается, что российский лидер ознакомится с ходом восстановительных работ после разрушительных паводков. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Президент прилетает поздно вечером 2 [сентября в Монголию]. Путин прилетает в Улан-Батор из Иркутской области, где продолжаются восстановительные работы в пострадавших от наводнения районах области", - сказал представитель Кремля.

Ушаков рассказал, что Монголия в инициативном порядке оказала содействие населению Иркутской области, "предоставив 14,5 тонны гуманитарной помощи". Помощник президента РФ уточнил, что это были в основном палатки, теплые вещи и продовольствие.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.