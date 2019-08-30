Кремль отмечает прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Кремль считает обмен задержанными очень важным для всей атмосферы украинского урегулирования и отмечает определенный прогресс в данном вопросе. Об этом в пятницу заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос, насколько такой обмен близок к реализации.

"Взаимодействие на эту тему (обмена задержанными - прим. ТАСС) осуществляется в закрытом режиме, но определенный прогресс я, конечно, могу подтвердить", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, насколько этот процесс является важным, Ушаков подчеркнул: "Ну, конечно, [он] важен". "Это вообще очень важно для всей атмосферы вокруг урегулирования украинского кризиса", - заключил помощник президента РФ.

Ранее украинские СМИ распространили информацию, что обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной произойдет в пятницу. Публиковались также неофициальные данные об участии главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского в этом обмене. Однако уже утром 30 августа офис президента Украины опроверг информацию о том, что процесс взаимного обмена удерживаемых лиц между Киевом и Москвой завершен. Позже в Службе безопасности Украины также заявили, что обмен не состоится в пятницу, а его окончательная дата пока не определена.