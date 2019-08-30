Сурков представит РФ на встрече советников глав стран "нормандской четверки" 2 сентября

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владислав Сурков представит Россию на встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) 2 сентября в Берлине. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Эта информация официально подтверждена: 2 сентября в Берлине состоится очередной раунд консультаций с участием дипломатических советников. От нас Сурков", - сказал представитель Кремля.

По словам Ушакова, "они [советники] займутся вопросами урегулирования украинского кризиса, в том числе рассмотрят и возможность подготовки к саммиту в "нормандском формате". По мнению помощника президента, встреча состоится независимо от того, состоится ли обмен удерживаемыми лицами. "Я вам стопроцентно говорю, что второго числа, в понедельник, намечена встреча. Она подтверждена", - заключил Ушаков.

О следующем саммите лидеров "четверки"

Ушаков также сообщил, что Россия не против проведения на территории Франции следующего саммита лидеров "нормандской четверки", но его сроки пока неизвестны.

"Французский президент [Эмманюэль Макрон] предложил у себя этот саммит [провести], мы ничего против этого не имеем. Но когда он состоится, пока еще трудно сказать, поскольку нужно провести очень тщательную домашнюю работу по его подготовке", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что не знает, сколько времени может уйти на подготовку встречи лидеров в "нормандском формате". "[Даты саммита] нет. По итогам саммита "семерки" (G7) в Биаррице появились сведения о том, что якобы этот саммит будет проведен в сентябре этого года, потом появились различного рода ремарки о том, что этот саммит будет проведен в ближайшее время, но с нами, с Россией, которая является участником этого формата, никто конкретные даты не согласовывал", - сказал Ушаков.

По его словам, с российской стороны всегда проявлялась и проявляется заинтересованность в проведении такого саммита, но только после тщательной подготовки, чтобы "знать, по крайней мере, на какой возможный результат следует выходить". Он подчеркнул, что этот саммит не должен пройти просто "для галочки". Ушаков добавил, что работа над подготовкой саммита начнется 2 сентября в ходе встречи советников и помощников лидеров.

"И также мы всегда упоминали о том, что до этого саммита украинская сторона должна выполнить или по крайней мере начать выполнять свою домашнюю работу в контексте реализации минского комплекса мер и реализации решений нормандских саммитов 2015 и 2016 годов", - сказал представитель Кремля. В частности, Ушаков обратил внимание на вопрос официального закрепления Киевом так называемой формулы Штайнмайера. "До сих пор она официально, письменно не закреплена, хотя с нашей стороны в этом контексте был сделан большой компромиссный шаг", - заметил помощник президента РФ, добавив, что есть и другие вопросы, "которые требуют проявления готовности украинской стороны что-то сделать реально".

"А так, в принципе, мы готовы проводить саммит", - заключил Ушаков, еще раз отметив, что, по мнению Кремля, эта встреча должна будет не дезавуировать, а закрепить договоренности предыдущих контактов "нормандской четверки".