Ушаков назвал встречу Лукашенко и Болтона делом Белоруссии и США

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Москва никаким образом не оценивает итоги визита в Белоруссию помощника президента США Джона Болтона, так как это двустороннее дело Вашингтона и Минска. Об этом в пятницу заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Никак не оцениваем, это должны оценивать, наверное, белорусская и американская стороны", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Болтон провел в четверг переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске.