Ушаков: дата следующей встречи Путина и Лукашенко неизвестна

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президенты России и Белоруссии - Владимир Путин и Александр Лукашенко - будут видеться в течение осени 2019 года, но точные сроки ближайшей встречи пока не обсуждались. Об этом в пятницу заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, лидеры двух стран во время телефонного разговора в пятницу не обсуждали вопрос о дате их следующей встречи. "Был достаточно теплый разговор и поздравление [Путиным Лукашенко] с юбилеем <…> Вопросы о контактах, в том числе на высшем уровне, сегодня не обсуждались, но в принципе имеется в виду, что лидеры в течение осени, конечно, будут встречаться", - сказал Ушаков.