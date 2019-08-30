Путин и Моди 4 сентября посетят судоверфь "Звезда" и проведут переговоры

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) проведут 4 сентября переговоры, по итогам которых планируется подписание 25 документов. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Официальный визит премьер-министра Индии будет проходить 4 сентября, а потом 5 сентября Моди вместе с нашим президентом будет участвовать в пленарном заседании [ВЭФ] и посетит турнир по дзюдо", - сказал Ушаков.

По его словам, лидеры начнут общение 4 сентября с совместного посещения судостроительного комплекса "Звезда". Как отметил Ушаков, в перспективе построенные на верфи суда "будут использоваться для доставки российской нефти и сжиженного природного газа на мировые рынке, в том числе и в Индию".

Кроме того, в Кремле назвали важным посещение Путиным и Моди данной судоверфи в контексте ее потенциала по выполнению военных заказов.

Развитие сотрудничества

Затем во Владивостоке состоятся российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых состоится подписание совместных документов, в том числе - в торгово-инвестиционной сфере, в области промышленности, военно-технических связей, образования и культуры. Всего на данный момент подготовлено 25 документов. В частности, Путин и Моди примут совместное заявление под названием "Через доверие и партнерство - к новым вершинам сотрудничества".

"В этом документе будет изложен настрой двух стран на дальнейшее углубление двусторонних связей, включая более тесную внешнеполитическую координацию", - сказал помощник президента РФ.

Также Путин передаст Моди марку, посвященную 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди. Вечером того же дня президент РФ и премьер-министр Индии осмотрят выставку "Улица Дальнего Востока" и по традиции "проведут неформальный ужин в формате тет-а-тет" в присутствии только переводчиков, сказал Ушаков. Он подчеркнул, что в ходе таких бесед лидеры предельно откровенно и доверительно обсуждают основные международные и региональные проблемы и вопросы координации сотрудничества двух стран.

Регулярные контакты

Как отметил представитель Кремля, лидеры поддерживают регулярные контакты, только в этом году они провели уже две встречи - в июне на полях саммита ШОС в Бишкеке и на полях саммита Группы двадцати в Японии. "В этом году еще, наверное, Моди и Путин увидятся в ноябре на саммите БРИКС в Бразилии", - сказал Ушаков.

В целом, как отметил представитель Кремля, отношения России и Индии обозначаются как особо привилегированное стратегическое партнерство, в основе которого лежит крепкая многолетняя дружба и взаимное уважение двух народов.

Среди тем, которые планируется обсудить на переговорах - наращивание взаимных товарных потоков. Ушаков напомнил, что в 2018 году товарооборот двух стран вырос на 17,3% до почти $11 млрд. "Это, конечно, далеко не предел", - подчеркнул помощник президента РФ.

Переговоры о зоне свободной торговли ЕАЭС

Кремль рассчитывает на скорейший запуск переговоров о зоне свободной торговли Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индией.

"Выполнены процедуры, которые необходимы для запуска переговоров о соглашении по зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. И мы рассчитываем, что эти переговоры начнутся в ближайшее время", - сказал он.

Как отметил Ушаков, индийцы интересуются сотрудничеством на Дальнем Востоке. В июне Индию посетила делегация российских деловых кругов во главе с вице-премьером РФ Юрием Трутневым. В ходе этой поездки были рассмотрены различные перспективные совместные проекты в регионе, включая нефтегазовую сферу, золотодобычу, лесопереработку, разработку месторождений угля, меди и так далее.